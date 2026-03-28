Vanoli: “In questi 5 mesi abbiamo superato mille difficoltà. La Conference un regalo ai tifosi”

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

«Sono stati cinque mesi molto intensi, durante i quali abbiamo affrontato e superato diverse difficoltà. Ora siamo completamente focalizzati sul finale di stagione, che rappresenta il momento più decisivo. Siamo stati bravi a reagire nei momenti complicati e a crescere come gruppo: il percorso fatto finora ci ha permesso di acquisire fiducia nei nostri mezzi. Adesso, però, arriva la fase più importante. Ho sempre detto ai ragazzi che dobbiamo credere in tutto ciò che facciamo. Dobbiamo continuare ad alimentare questo desiderio, con l’obiettivo di trasformarlo in qualcosa di speciale da regalare ai nostri tifosi».