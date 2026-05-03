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Vanoli-Fiorentina sarà addio. Gazzetta: “Paratici vuole aprire un nuovo corso. Sarà rivoluzione”

Salvo clamorose sorprese a giugno sarà rivoluzione a partire dalla panchina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2026 09:42
Vanoli-Fiorentina sarà addio. Gazzetta: “Paratici vuole aprire un nuovo corso. Sarà rivoluzione” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Paolo Vanoli arriva a Roma con la consapevolezza che il suo futuro è già segnato «La riconferma? Per me parlano i numeri», ha tagliato corto Vanoli dopo il pareggio con il Sassuolo. I numeri però in questo caso quasi certamente non basteranno, perché l'idea di Fabio Paratici, che da febbraio è diventato ds della Viola, è aprire un nuovo corso con un nuovo allenatore. Salvo clamorose sorprese a giugno sarà rivoluzione a cominciare dalla panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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