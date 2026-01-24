Vanoli: “Ci manca un difensore e il club lo sa, Ranieri per me è importante. Oggi una lezione”

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Cagliari, queste le sue parole:

Una sconfitta che manda un messaggio all’ambiente?

“lo non guardo fuori, non è il mio compito illudermi.

Questa è stata un altra lezione che bisogna capire. Sono arrabbiato per i gol presi: sul primo ci siamo persi l’uomo in area e una volta sotto, contro il Cagliari, diventa difficilissimo. Il secondo anche mi ha dato fastidio, perché bisogna rimanere sempre in partita e invece siamo rientrati e siamo stati leggeri. La reazione c’è stata ma nel primo tempo siamo stati molto lenti. L’ingresso di Brescianini ci ha permesso di riempire meglio l’area. Bisogna capire velocemente che con le squadre sotto di noi non abbiamo fatto punti, punti che nel girone di ritorno sono oro”

Come sta Kean?

“Un mese fa aveva giocato con un’infiltrazione.

Dopo il Milan ha avuto un altro gonfiore alla caviglia e per questo abbiamo stabilito un programma. Tra un po’ tornerà in campo”.

Come le sono sembrati i nuovi?

“Solomon è cresciuto nella ripresa; Harrison oggi l’ho usato da terzino perché nella ripresa volevo

spingere di più”.

Ha bisogno di rinforzi in difesa?

“Senza Marì ci serve un altro difensore, la società lo sa e sta lavorando”.

Senza Dzeko, cercherete un altro attaccante?

“No, adesso abbiamo avuto la sfortuna con l’infortunio di Moise. Ci manca un po’ il gol, ma abbiamo mezze ali che riempiono l’area”

Ranieri le ha chiesto la cessione?

“lo con Ranieri ci ho parlato e per me è un giocatore importante”