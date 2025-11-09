Vanoli: “Arrabbiato per il secondo gol subito, dobbiamo pensare a giocare. Lo dico, buon punto”

Paolo Vanoli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti dalla sala stampa dello stadio Marassi, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Approfitto per fare un grande in bocca al lupo a De Rossi, l’abbraccio tra noi è perchè c’è un grande affetto tra di noi, entrambi abbiamo preso una situazione in cui dobbiamo lottare. Sono entrato in un frullatore, ai ragazzi ho detto che è una pagina vuota da scrivere, dobbiamo dimenticare quanto fatto fino ad ora e dobbiamo ripartire, giocavano da squadra doveva andare in Champions mentre adesso sei ultimo, oggi abbiamo giocato da squadra, abbiamo lottato, è quello che cercavano i nostri tifosi.

Questa base non deve mai mancare, si vuole calma e pazienza, ora non dobbiamo guardare le qualità, dobbiamo essere più scaltri. Rispetto alla gara di Conference, abbiamo capito che nelle partite ci sono tante partite. Tutti sono importanti, gliel’ho detto ai ragazzi, oggi Parisi ha giocato ed era tanto che non accadeva, c’è tanto da lavorare.

Stavamo difendendo male, oggi abbiamo fatto male sulle secondo palle, meglio nelle marcatura, sulla linea di difesa non ho avuto tempo di lavorare, i ragazzi venivano dalla Conference di giovedi. Mi ha dato fastidio il gol sull’uscita di De Gea, abbiamo il vizio di alzare le mani e di lamentarci, dobbiamo pensare a giocare.

Quando stai bene puoi fare anche altri modulo, ma quando sei nelle situazioni difficili dobbiamo ripartire dalle cose semplici. Ora è il momento di fare cose elementari, adesso abbiamo queste due settimane per mettere benzina, ci tengo a dire ai ragazzi che si devono sentire importanti tutti. Alla città mi sento di dire che oggi abbiamo fatto 1 punto fuori casa, sono diretto ma lo devo dire, bene, abbiamo messo un mattoncino. La mia paura è che questa squadra pensi che la partita dopo la vinci, quella dopo la vinci, no, questo è un gruppo sano che ha voglia, ci vuole pazienza, dobbiamo essere lucidi dentro.

Le carezze bisogna meritarsele, oggi abbiamo torto, siamo in fondo alla classifica, tutto ciò che ci dicono hanno ragione, è una bella lezione di umiltà. In questi due giorni ho avuto la fortuna di conoscere questi ragazzi, sono contento per Piccoli, per uscire da queste situazioni non abbiamo bisogno solo di un calciatore, lui è un ragazzo forte e lo ha dimostrato.

Dalla Fiorentina è andato via un grande uomo e un grande allenatore, adesso sono arrivato, a volte è anche la testa di far andare le gambe, piano piano cercheremo di mettere a posto i tasselli. Io ho avuto la fortuna di vincere ed anche di lottare per altri obiettivi. Non voglio parlare della condizione fisica, non è bello parlare di quello che non è andato nel passato. Adesso è arrivato Vanoli, ho il mio metodo e il mio sistema di gioco.

Tanti giocatori devono capire che sono arrivati alla Fiorentina, tanti giocatori sono in crescita, Nicolussi deve vedere meglio il gioco, è intelligente, sa vedere gioco, sa cambiare gioco. Sohm oggi ha fatto bene con quel passaggio in rifinitura, poi toccherà a Fazzini e Fagioli, anche Parisi. Oggi tutto va per il verso sbagliato, dobbiamo saper lavorare.”