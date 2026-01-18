Vanoli: “Abbiamo perso un grande uomo, scendiamo in campo con i suoi valori di unione e famiglia”

Il mister della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Bologna, indossando la maglia in onore di Commisso. Queste le sue parole:

“Parto da questa partita. Una partita importante per dargli una gioia. Abbiamo perso non solo un presidente ma un grande uomo. Siamo vicini alla famiglia per il loro dolore. Quello che potevamo fare era mettere in campo quello che lui ci ha lasciato. Valori come sacrificio, famiglia e unione. Non l’ho conosciuto di persona, ci siamo sentiti al telefono e questi valori mi rappresentano molto.

Questo periodo è dato da tante cose. Nonostante i risultati che non arrivavano facevamo ottime prestazioni. Abbiamo continuato a credere in quello che si faceva. Abbiamo fatto un grande primo tempo, il secondo tempo dovevamo essere più bravi è entrata un po’ di paura di perdere i 3 punti. Abbiamo superato un altro esame, adesso un’altra finale con il Cagliari.

È più difficile stare in tribuna. Menomale che è passato, però il mio vice ha portato bene. Non posso dire che porta bene sennò i calciatori mi cacciano in tribuna”