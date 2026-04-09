Vanoli: “Abbiamo approcciato bene e abbiamo fatto un’ottima partita di personalità. Potevamo far gol”

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a Sky Sport per commentare la netta sconfitta per 3-0 nella gara di andata di Conference League. Queste le sue parole:

“Sapevamo che era una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Abbiamo approcciato molto bene la partita ma il rigore ci ha destabilizzato. Ci è mancato il gol che poteva riaprire la partita, ad una squadra di premier non devi concedere nulla. L’unica arrabbiatura è che alla fine potevamo concedere il 4º.”

“Abbiamo fatto un ottima partita con grande personalità. Ci siamo confrontati con una squadra di premier e questo ci fa capire cosa ci serve per crescere. Dobbiamo chiudere il campionato, il gol ci poteva tenere aperto il ritorno.”

Siamo stai bravi fino ad adesso a tenere aperto la gara di Conference. Mi sarebbe piaciuto arrivare con il gruppo completo. Abbiamo avuto un ottima personalità e abbiamo approcciato benissimo. Gli episodi ti condannano ma il 2º e il 3º gol potevamo evitarli”