Vanni Sartini: "Dragusin gioca uomo contro uomo come se fosse in una difesa a 3, questo crea problemi"

Il tecnico nativo di Firenze, Vanni Sartini è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare della Fiorentina

Ecco le parole di Vanni Sartini al Pentasport: "La Fiorentina deve trovare un equilibrio in difesa e c'è un giocatore che fa errori di lettura perché è abituato a giocare uomo contro uomo, cioè Dragusin. Era molto in difficoltà, con Grosso quando c'era da fare una difesa più di reparto e azione, e non era nelle sue corde. Anche oggi è in difficoltà perché si comporta in uomo contro uomo come se fosse in una difesa a tre e prova ad essere aggressivo quando è l'ultimo uomo. Come con il Genoa, anche contro la Juve, c'è da trasmettere a tutti una linea comune, quando andare sull'uomo, quando difendere di reparto.

Oggi il calcio è cambiato, se prima si tentava di fare tutto a partire della fase difensiva ora si va a cercare il ritmo e l'intensità nell'organizzazione offensiva. Questo comporta anche di lasciare spazi e transizioni in fase difensiva. Quasi impossibile giocare 90' in fase difensiva pura, leggevo che la Fiorentina ha concesso 4 gol in più rispetto agli expected goals, fa riflettere anche se è vero che De Gea non sta vivendo la sua migliore stagione.

Goncalves e Oulai sono giocatori che possono essere importanti, si sono viste ottime cose ma siamo all'inizio. Pellegino sembra più a suo agio con nel ruolo di punta unica e il fatto di avere un trequartista vicino lo aiuta. La Fiorentina come dice Vanoli è una squadra aggressiva che tenta di essere a mille all'ora, è chiaro che bisogna giocare in 16 perché il ritmo è alto".