Vallesi esalta la Fiorentina: ”Prestazione maiuscola su un campo difficile, Kayode ottimo rimpiazzo per Dodo”

Il noto cantautore Paolo Vallesi ha così commentato la prestazione della Fiorentina contro il Napoli:

”La squadra ha dominato dove nessuno era riuscito. I meriti della Fiorentina sono tanti, nonostante avesse giocato giovedì in coppa. La squadra sa solo giocare così. Quando la Fiorentina riesce a fare quel che sa fare disputa grandi partite. Kayode è un rimedio ottimo all’infortunio pesante di Dodò. Ha dimostrato fisicità e personalità. Ieri è girato tutto per il verso giusto. Io non credo che l’obiettivo sia quello della Champions, ma l’ambizione è quella di continuare a giocare così. Una canzone per Bonaventura? Io ho scritto una canzone che si chiama ‘Grande’. In questa parola c’è tutto. Lui forse è stato sottovalutato in passato. Lui è indispensabile per la Fiorentina, e Spalletti gli ha dato questo giusto merito.”

