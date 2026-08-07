Valentini all'Alavés, la Fiorentina incassa subito 3 milioni e si tiene il 40% sulla futura rivendita

L'argentino passa a titolo definitivo al club basco: oltre al corrispettivo della cessione, i viola ottengono una ricca percentuale sulla futura vendita del difensore

Nicolas Valentini si è trasferito dalla Fiorentina all'Alaves a titolo definitivo. Secondo quanto raccolto da TMW, oltre all'incasso pattuito per la cessione dell'argentino classe 2001 ai baschi, i viola si sono assicurati anche il 40% sulla futura rivendita del suo cartellino. Un modus operandi ormai comune nelle operazioni in uscita del ds Paratici, e non solo.

Il comunicato ufficiale dell'Alaves

"Il difensore centrale argentino arriva dalla Fiorentina dopo l'accordo raggiunto tra i due club per il suo trasferimento. Il Deportivo Alavés e l'ACF Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Nicolás Valentini (Junín, Argentina, 6 aprile 2001), che diventa così un nuovo giocatore biancoblù fino al 30 giugno 2029. Valentini è un difensore centrale mancino di 25 anni e alto 1,87 metri, cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors. Dopo aver completato il suo percorso di formazione nel club xeneize, ha esordito in prima squadra, acquisendo progressivamente sempre più spazio fino ad affermarsi nell'élite del calcio sudamericano. Durante quel periodo ha fatto parte della squadra che ha conquistato la Supercoppa Argentina nel 2023, oltre a raggiungere la finale della Coppa Libertadores nello stesso anno. Nel 2025 si è trasferito alla Fiorentina, da dove è poi passato in prestito all'Hellas Verona per competere in Serie A e continuare ad accumulare esperienza in un campionato esigente come quello italiano. Difensore centrale di piede sinistro, Valentini si distingue per la sua forza nei duelli, la sua solidità difensiva, la capacità nel gioco aereo e la personalità mostrata in campo.

Il nuovo calciatore del Deportivo Alavés, rinforzo di presente e di futuro per la difesa biancoblù, si trova già a Vitoria-Gasteiz. Domani si unirà al ritiro precampionato della squadra guidata da Quique Sánchez Flores per preparare l'esordio in campionato e quello che sarà il suo debutto nella Liga EA Sports".

Lo riporta tuttomercatoweb.com