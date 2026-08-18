Valdepenas si presenta alla Fiorentina: domani alle 14 la conferenza stampa al Viola Park
Fissata la data della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di casa viola
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2026 11:18
Domani, mercoledì 19 agosto, è in programma la conferenza stampa di presentazione di uno dei nuovi acquisti di casa Fiorentina. Victor Valdepenas si presenterà ufficialmente alla stampa presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.
Come comunicato dal club gigliato, l'appuntamento è fissato alle ore 14. Sarà l'occasione per ascoltare le prime parole del nuovo giocatore viola dopo il suo arrivo a Firenze.