Valcareggi: “Pradè figura importante. Squadra applaudita da tutti in estate. A Firenze era scoppiato vero amore”

Buttare nel fiume tutto questo dopo poco, non mi sembra giusto, un pò aspetterei

Furio Valcareggi era un fiume in piena nella trasmissione di questa mattina a Lady Radio, analizzando qualsiasi aspetto della Fiorentina, tra cui la squadra costruita dal DS Daniele Pradè: "Secondo me è una figura importante e che incide. Per me sistemerà tutto la dentro. Non ci dimentichiamo che la squadra fatta da Pradè quest'estate ci era piaciuta a tutti. Buttare nel fiume tutto questo dopo poco, non mi sembra giusto, un pò aspetterei. Tutti noi avevamo battezzato un bel mercato. Era scoppiato un amore tra Firenze e la squadra".