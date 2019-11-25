Valcareggi: "Non ho dubbi, dobbiamo prendere Prandelli al posto di Montella"
Ai microfoni di Lady Radio ha parlato di Montella Furio Valcareggi: “Dobbiamo avere fiducia in Commisso e rispettare ogni decisione che prenderanno i dirigenti. Io non avrei il minimo dubbio però, sos...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 11:35
Ai microfoni di Lady Radio ha parlato di Montella Furio Valcareggi: “Dobbiamo avere fiducia in Commisso e rispettare ogni decisione che prenderanno i dirigenti. Io non avrei il minimo dubbio però, sostituirei Montella con Prandelli. Non avrei mezzo dubbio sulla successione, Prandelli sta sul podio degli allenatori viola solo dietro a Bernardini e Pesaola che hanno portato gli scudetti a Firenze”.