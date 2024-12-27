Valcareggi: "Metto ancora la mia faccia su Colpani. Risponderà presente e farà la differenza"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha così parlato di Andrea Colpani, arrivato alla Fiorentina durante l'ultima sessione di calciomercato con grandi aspettative, al momento, non...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha così parlato di Andrea Colpani, arrivato alla Fiorentina durante l'ultima sessione di calciomercato con grandi aspettative, al momento, non del tutto rispettato: "Su Colpani metto la mia faccia ancora, quando ci sarà bisogno di lui il calciatore risponderà e lo farà in un ruolo in cui può fare la differenza”.

CM.COM: “BIRAGHI OFFERTO AL MILAN, MA VA VERSO IL NAPOLI. PER PARISI OCCHIO ALL’INSERIMENTO DEI ROSSONERI”

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