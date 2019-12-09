Valcareggi: "Il problema della Fiorentina si chiama Chiesa, ieri ha giochicchiato per 80 minuti"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, addossa a Chiesa le responsabilità del momento negativo della Fiorentina: “Il problema nostro si chiama Chiesa. N...

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, addossa a Chiesa le responsabilità del momento negativo della Fiorentina: “Il problema nostro si chiama Chiesa. Non se ne parla, ma anche nella partita di ieri abbiamo visto che questa è la verità. Ha giochicchiato fino a 10 minuti dalla fine e poi ad un certo punto ha detto “ora comincio a giocare anch’io e vi faccio vedere che valgo 80 milioni”. L'errore è sempre lo stesso, Chiesa andava venduto”.