Valcareggi: “I tifosi chiedano scusa a Joe Barone. Mi sono proposto alla Fiorentina ma nessuna risposta”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Toscana TV:

“Coloro che per tre anni hanno massacrato Joe Barone, adesso cosa dicono? Tutti volevano che Vlahovic dovesse andare a farsi le ossa in serie B, quando io ho sempre sostenuto il contrario. Il serbo rimarrà l’intera stagione a Firenze, poi ci vorranno 120 milioni per comprarlo a luglio. Penso che su Barone, si debba fare ammenda. In società comanda tutto lui e i tifosi si scordano sempre di ringraziarlo. Gli ho mandato un messaggio dicendo che quello offerto ad Antognoni, sarebbe il posto perfetto per me. Non per la Primavera, ma per i ragazzini più piccoli. La Fiorentina al momento non mi ha risposto”.

