Valcareggi denuncia: “È da un anno e mezzo che alla Fiorentina manca un portiere e nessuno ha fatto niente”

Furio Valcareggi ha parlato a TMW della Fiorentina, queste le sue parole:

“È da un anno e mezzo che manca il portiere e ancora non è stato fatto niente… Doveva esser preso Vicario l’anno scorso o anche Provedel che è il più forte di tutti. Audero? Vorrei un portiere più forte, il tempo c’era. E poi se parte Amrabat che vada pure, più che bravo è utile. Fra due mesi non ci ricorderemo più di lui. Hjulmand? Bravo. In attacco Jovic lo terrei ma deve avere più agonismo”

