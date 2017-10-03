Valcareggi: "Ci saranno dei cambiamenti in casa viola. Sottil, Hagi e Gori andavano lanciati lo scorso anno da Sousa..."

Sottil, Gori e Hagi andavano lanciati lo scorso anno quando non si avevano obiettivi. Adesso è tutto più difficile..." Così Valcareggi a Radio Bruno

Il noto procuratore e grande tifoso viola Valcareggi ha parlato delle vicende di casa viola a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina è una squadra di giovani e ogni tanto i giovani fanno ‘forca’. Domenica è stata una giornataccia e Pioli era molto arrabbiato a caldo. Abbiamo un colpevole, Biraghi, che prima aveva fatto anche bene. Ha sbagliato due volte, peccato. Prepariamoci ad un annata senza mezze misure.

Hagi, Gori e Sottil? I giovani viola sono molto bravi, ma andavano buttati dentro nel finale della scorsa stagione, quando la Fiorentina non aveva obiettivi. Ora no, perché il momento è delicato. Davanti siamo polverosi e poco incisivi. Simeone corre molto e questo lo porta ad essere impreciso sotto porta. Qualcosa di severo accadrà durante queste due settimane, ci saranno dei cambiamenti”.