Valcareggi: “Chiesa non può rifiutare la Juve. I Della Valle lo avevano già ceduto”

L'agente Furio Valcareggi ha parlato durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Chiesa e tanto altro. Su Chiesa "Il procuratore è fondamentale qui. Enrico ha parlato pochissimo con...

L'agente Furio Valcareggi ha parlato durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Chiesa e tanto altro. Su Chiesa "Il procuratore è fondamentale qui. Enrico ha parlato pochissimo con la Fiorentina e questo non è buono. Potevano parlarsi di più. Io dico già da questo inverno che andrà alla Juventus. Non si sono parlati perché l'argomento è pesante e per questo servirebbe il procuratore. Non credo che ci siano alternative ora. Se vuoi vincere, non puoi rifiutare la Juventus. Rimane e non rinnova? Sarebbe guerra aperta, allo stadio ci sarebbero turbolenze, gli darebbero del mercenario. Non c'è soluzione, se non quella di cederlo. I Della Valle lo avevano già ceduto".

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