Valcareggi: "Chiesa andrà via. Meglio la lotta per l'Europa League o giocare la Champions e vincere trofei?
Il prucuratore e tifoso viola Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “Chiesa non vale 60 milioni, sono pochi per lui. Se a fine stagione arrivasse Chelsea o Barcellona sarebbe gius...
Il prucuratore e tifoso viola Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “Chiesa non vale 60 milioni, sono pochi per lui. Se a fine stagione arrivasse Chelsea o Barcellona sarebbe giusto cederlo, perché limitarlo a concorrere per l’Europa League quando potrebbe lottare per la Champions o vincere trofei? Un altro anno a Firenze potrebbe un po’ “deprimerlo”. Se per la Fiorentina vale 70 milioni, giustamente Chiesa può chiedere il 5 o il 10% come ingaggio, per questo credo che in estate arriverà l’addio con una stretta di mano e una soddisfazione reciproca”