Valcareggi: "Chiesa andrà via. Meglio la lotta per l'Europa League o giocare la Champions e vincere trofei?

Il prucuratore e tifoso viola Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “Chiesa non vale 60 milioni, sono pochi per lui. Se a fine stagione arrivasse Chelsea o Barcellona sarebbe gius...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2018 15:59

Condividi