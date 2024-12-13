Valcareggi: "Biraghi bocciato con merito, tre anni da 5 in pagella. Non gioca perché Gosens è più forte"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi, ha così parlato del "caso" Cristiano Biraghi in casa Fiorentina: "Ieri una grande vittoria nonostante le gufatine di Biraghi, giocatore boccia...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi, ha così parlato del "caso" Cristiano Biraghi in casa Fiorentina: "Ieri una grande vittoria nonostante le gufatine di Biraghi, giocatore bocciato per merito, o demerito: in tre anni, non ha superato un anno. Tutti 5 (come il voto, ndr) ha preso, lui guadagna molto bene ma un certo rendimento va poi garantito. Il procuratore non doveva andare sui giornali, a me risulta che abbia un buon rapporto con tutti, ma doveva rimproverare Biraghi, il suo assistito, non la Fiorentina e Palladino. Se Biraghi non gioca più è perché ce n'è uno più forte di lui. E' sempre funzionato così da tutte le parti. Dopo tre anni, Biraghi è stato dimissionato”.

BOVE LASCERÀ CAREGGI NELLE PROSSIME ORE E ANDRÀ AL VIOLA PARK PER SALUTARE LA SQUADRA E LA SOCIETÀ

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