Valcareggi: "Badelj resta, è il nuovo De Sisti. Chiesa a Firenze altri 2 anni. Balotelli? Lo prenderei subito perché..."

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Badelj? Per me resta a Firenze, è un pilastro del centrocampo, il De Sisti viola 2018. Chiesa? Anch...

A cura di Redazione Labaroviola 08 maggio 2018 17:16

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