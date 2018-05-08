Valcareggi: "Badelj resta, è il nuovo De Sisti. Chiesa a Firenze altri 2 anni. Balotelli? Lo prenderei subito perché..."
Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Badelj? Per me resta a Firenze, è un pilastro del centrocampo, il De Sisti viola 2018. Chiesa? Anch...
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 17:16
Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Badelj? Per me resta a Firenze, è un pilastro del centrocampo, il De Sisti viola 2018. Chiesa? Anche lui resta in viola, almeno altri 2 anni: poi lo vedrei bene al Bayern Monaco. Balotelli? Io lo prenderei anche subito, ma deve crescere ancora".