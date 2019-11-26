Vaccaro attacca Chiesa: "Non vorrei mai nella mia squadra un tal tuffatore seriale"
Pino Vaccaro, noto opinionista di TopCalcio24, attraverso Twitter, ha detto la sua sulla vicenda Chiesa, che sta tenendo banco in questi giorni: "Leggo che Chiesa vorrebbe andarsene dalla Fiorentina....
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 16:15
Pino Vaccaro, noto opinionista di TopCalcio24, attraverso Twitter, ha detto la sua sulla vicenda Chiesa, che sta tenendo banco in questi giorni:
"Leggo che Chiesa vorrebbe andarsene dalla Fiorentina. Legittimo. Magari diventerà il prossimo pallone d’oro, il nuovo Cr7, ma io nella mia squadra non vorrei mai un tal tuffatore seriale. Simpatia calcistica azzerata. E poi zero rispetto verso chi lo ha allevato".