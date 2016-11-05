Uno a uno tra Napoli e Lazio. Sarri: "li abbiamo presi a pallonate" e lancia una frecciata a DeLa...

Il Napoli frena ancora e Sarri ne ha per tutti, De Laurentiis compreso

Finisce uno a uno la partita al San Paolo tra Lazio e Napoli, si decide tutto in un minuto. Prima il vantaggio del Napoli con Hamisk e poi il pareggio immediato di Keita che ha sfruttato anche una non parata di Reina che sbaglia. Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri a fine partita a Sky: "Se mi criticate il risultato va bene, ma non la prestazione. Abbiamo avuto dieci palle gol, gli abbiamo presi a pallonate. Hamisk trequartista secondo il presidente De Laurentiis? Lui è il presidente e può dire ciò che vuole ma su questa cosa non sono d'accordo. Hamsik odia quel ruolo e farlo giocare li vuol dire dover mettere fuori uno tra Insigne, Mertens o Callejon. Impensabile." Conclude Sarri.