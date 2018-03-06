Unione Sarda, il Cagliari pensa di ritirare la "13" in onore di Davide Astori

E' notizia odierna quella che viene diramata dal quotidiano sardo "Unione Sarda". Secondo il giornale, il Cagliari starebbe pensando di ritirare la maglia numero 13 che nel periodo cagliaritano appart...

E' notizia odierna quella che viene diramata dal quotidiano sardo "Unione Sarda". Secondo il giornale, il Cagliari starebbe pensando di ritirare la maglia numero 13 che nel periodo cagliaritano apparteneva a Davide Astori, recentemente scomparso all'età di 31 anni. Il dolore fortemente percepito anche in Sardegna porta a pensare che la notizia ufficiale del ritiro di questa maglia sia più che imminente.

Una soluzione che Firenze chiede a gran voce per il suo Capitano, così come l'intitolazione del futuro stadio.

Firenze e Cagliari non dimenticheranno mai Davide Astori.