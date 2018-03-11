Una sola maglia, un solo nome. Della Valle, Cognigni, Corvino e la squadra posano insieme
Nello spogliatoio della Fiorentina hanno posato tutti con la maglia di Astori. Da Della Valle al direttore generale Corvino, fino a Cognigni, la squadra, Pioli e tutto il suo staff. Tutti con la magli...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 18:08
Nello spogliatoio della Fiorentina hanno posato tutti con la maglia di Astori. Da Della Valle al direttore generale Corvino, fino a Cognigni, la squadra, Pioli e tutto il suo staff. Tutti con la maglia di Astori numero 13. Ecco la foto