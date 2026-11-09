Difesa Horror Una porta sempre aperta: 25 reti incassate in undici giornate, così impossibile risalire

Errori individuali e un'organizzazione tutta da ritrovare: Vanoli è chiamato a intervenire per risolvere una crisi che rischia di compromettere la stagione viola

Non è più una casualità, né una semplice questione di episodi sfortunati. La difesa della Fiorentina è diventata un problema enorme, forse il principale di una squadra che continua a mostrare preoccupanti limiti nella propria metà campo. Anche contro la Juventus è arrivata l'ennesima conferma: il pasticcio che ha portato al 2-2 di Bremer, con De Gea e i compagni protagonisti di una lettura disastrosa dell'azione, è soltanto l'ultimo capitolo di una stagione difensiva da dimenticare.

I numeri parlano chiaro: 25 reti incassate in appena undici giornate. Una media di oltre due gol a partita che, mantenuta fino al termine del campionato, porterebbe la Viola a superare quota 86 gol subiti. Un dato allarmante, che racconta perfettamente le difficoltà di una squadra incapace di trovare solidità e continuità.

Gli errori individuali non mancano. De Gea è finito più volte sul banco degli imputati, ma anche il reparto arretrato sta attraversando un momento complicato. Le assenze di Pongracic e Ranieri hanno ridotto le alternative, mentre Dragusin e Viery, chiamati a formare la coppia centrale, hanno mostrato qualche difficoltà di troppo. Tra marcature perse, letture sbagliate e poca reattività, gli avversari trovano troppo facilmente il modo di fare male alla Fiorentina.

Ma il problema va ben oltre i singoli. La squadra appare spesso lunga e disorganizzata, con distanze eccessive tra i reparti e una pressione che raramente riesce a mettere in difficoltà chi costruisce il gioco. Gli avversari hanno troppo tempo e troppo spazio per preparare le proprie giocate, mentre la retroguardia viola si ritrova frequentemente a dover rincorrere e tamponare situazioni di pericolo.

È proprio questo l'aspetto su cui Vanoli dovrà lavorare maggiormente. Non basta cambiare un interprete o aspettare il recupero di qualche infortunato: serve ritrovare un'identità difensiva, fatta di compattezza, attenzione e collaborazione tra tutti i reparti.

La Fiorentina non può continuare a concedere così tanto. Perché se davanti qualche gol può arrivare, con una difesa che viaggia a oltre due reti subite a partita diventa complicato pensare di costruire risultati e risalire in classifica. E il tempo per invertire la rotta non è infinito.