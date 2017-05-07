Una macchina perfetta, ecco chi sono le ragazze del tricolore viola

Una squadra che ha dominato e stravinto il proprio campionato e ha fatto gioire Firenze

20 vittorie su 21 partiti, 87 gol fatti, 7 quelli subiti. Sono questi alcuni dei numeri spaventosi che hanno caratterizzato la stagione della Fiorentina Women, laureatasi ieri campione d’Italia. Le ragazze di Mister Fattori hanno riportato a Firenze un trofeo che mancava da troppo tempo. Sotto la lente di ingrandimento finisce Stephanie Ohrstrom, portiere di nazionalità svedese, che ha sempre dato sicurezza. Poi la linea difensiva, composta da ben tre fiorentine su quattro: Alia Guagni a destra, Alice Tortelli ed Elena Linari, la coppia centrali rispettivamente di 19 e 23 anni, a sinistra Elisa Bartoli. A centrocampo troviamo Alice Parisi, Marta Carissimi, Greta Adami e la capitana Giulia Orlandi. Infine l’attacco, formidabile, formato da Patrizia Caccamo e Tatiana Bonetti, le due ragazze che hanno realizzato una valanga di gol. Infine menzione anche per Ilaria Mauro, attaccante che si muove su tutto il fronte d’attacco. A queste vanno aggiunge anche Deborah Salvatori Rinaldi, Danila Zazzera, Valery Vigilucci, Martina Fusini, Giulia Ferrandi, Eleonora Binazzi e Francesco Durante.

Corriere fiorentino