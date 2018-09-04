Una Fiorentina che piace in Italia e all'estero. Più convocati in nazionale della Juventus
Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa fa il punto sui nazionali della Fiorentina, che sono addirittura uno in più della Juventus. Per i viola si tratta, dunque, di un altro primato dopo quello di...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 09:42
Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa fa il punto sui nazionali della Fiorentina, che sono addirittura uno in più della Juventus. Per i viola si tratta, dunque, di un altro primato dopo quello di squadra maggiormente giovane del campionato. Un risultato che non può che inorgoglire visto che i bianconeri hanno la rosa più forte e ancora una volta favorita per lo scudetto. Da considerare anche gli sfortunati Lafont e Graciar che causa infortunio hanno dovuto rinunciare alla convocazione della propria nazionale