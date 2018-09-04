Una Fiorentina che piace in Italia e all'estero. Più convocati in nazionale della Juventus

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa fa il punto sui nazionali della Fiorentina, che sono addirittura uno in più della Juventus. Per i viola si tratta, dunque, di un altro primato dopo quello di...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa fa il punto sui nazionali della Fiorentina, che sono addirittura uno in più della Juventus. Per i viola si tratta, dunque, di un altro primato dopo quello di squadra maggiormente giovane del campionato. Un risultato che non può che inorgoglire visto che i bianconeri hanno la rosa più forte e ancora una volta favorita per lo scudetto. Da considerare anche gli sfortunati Lafont e Graciar che causa infortunio hanno dovuto rinunciare alla convocazione della propria nazionale