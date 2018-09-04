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Una Fiorentina che piace in Italia e all'estero. Più convocati in nazionale della Juventus

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa fa il punto sui nazionali della Fiorentina, che sono addirittura uno in più della Juventus. Per i viola si tratta, dunque, di un altro primato dopo quello di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 09:42
Una Fiorentina che piace in Italia e all'estero. Più convocati in nazionale della Juventus -
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Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa fa il punto sui nazionali della Fiorentina, che sono addirittura uno in più della Juventus. Per i viola si tratta, dunque, di un altro primato dopo quello di squadra maggiormente giovane del campionato. Un risultato che non può che inorgoglire visto che i bianconeri hanno la rosa più forte e ancora una volta favorita per lo scudetto. Da considerare anche gli sfortunati Lafont e Graciar che causa infortunio hanno dovuto rinunciare alla convocazione della propria nazionale

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