Una brutta Fiorentina affonda al Franchi, il Torino vince 1-0 lo scontro diretto grazie a Miranchuk

Al 6’ bel cross dentro di Venuti per Bonaventura che viene anticipato, palla spedita in angolo da Adopo. Al 7’ bella giocata di Saponara, vantaggio per la Fiorentina, Biraghi arriva sul fondo e va al tiro, palla fuori. Al 12’ Seck segna battendo Terracciano sul primo palo ma è fuorigioco. Al 22’ Seck va al tiro, il pallone si stampa sulla traversa. Al 25’ ancora pericoloso il Torino con il tiro di Singo. Al 30’ Biraghi mette dentro per Kouamé che colpisce di prima intenzione, para Milinkovic-Savic. Al 33’ Miranchuk con un bellissimo tiro firma l’1-0 per il Torino. Al 47’ Vlasic va al tiro, pallone deviato in angolo, si chiude qui il primo tempo.

Al 54’ tiro dalla distanza di Bonaventura, spedisce in angolo il portiere ospite. Al 65’ cross dentro per Ikone che informa il pallone ma sulla spizzata non arriva Gonzalez. Al 70’ Venuti mette dentro per Kouamé che non impensierisce Milinkovic-Savic. All’82’ Venuti salva coprendo la porta sull’inserimento di Sanabria. All’83’ cross dentro di Terzic per Jovic che getta la palla in curva. All’87’ cross dentro di Gonzalez per Milenkovic che prova l’incornata, tiro debole. All’89’ Jovic in area smarca un difensore ma poi Zima salva il gol dell’1-1. Al 91’ salva ancora Milinkovic sul tiro di Barak. Fiorentina-Torino finisce 0-1.

