Nel post partita di Fiorentina-Atalanta il direttore sportivo viola Daniele Pradé ha dato la notizia che, tolte le viti dalla caviglia, il rientro in gruppo di Ribery ci sarà fra 10 giorni. Il campione francese potrà tornare ad allenarsi con la squadra per tornare poi a disposizione di mister Iachini. Guardando il calendario della Fiorentina, è verosimile pensare che il francese salterà sicuramente la trasferta di Genova contro la Sampdoria e la partita in casa contro il Milan mentre potrebbe tornare tra i convocati il 29 febbraio per la trasferta di Udine.