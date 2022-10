Un tifoso interista: “Vedere bambini tremare è uno schifo. Insultati e riempiti di birra”

In Maratona durante una rissa alcuni tifosi viola hanno urlato «buttalo di sotto» rivolto a un giovane con la maglia dell’Inter. Altri tifosi nerazzurri sono stati insultati e vittime di lancio di birra. «Volevo esprimere il mio sdegno per quello che è successo sabato sera. Siamo stati insultati e riempiti di birra, fino quasi a arrivare alle minacce fisiche solo per aver esultato a un gol. Queste cose in altri stadi non succedono», è lo sfogo di S.B., un tifoso dell’Inter che ha scritto a Repubblica. «È uno schifo – chiude la lettera – vedere un bambino con la maglia nerazzurra tremare dalla paura». La Digos sta esaminando numerosi video e nelle prossime ore potrebbero scattare dei Daspo.

