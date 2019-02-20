Un rigore negato e un gol annullato. Ma L'Atletico vince lo stesso, è 2-0 contro la Juventus

Atletico Madrid batte Juventus 2-0: a segno Gimenez e Godin -La Juventus esce con le ossa rotte dal Wanda Metropolitano: 2-0 per i padroni di casa., a segno con i due difensori centrali. Vince l’Atlet...

Atletico Madrid batte Juventus 2-0: a segno Gimenez e Godin -

La Juventus esce con le ossa rotte dal Wanda Metropolitano: 2-0 per i padroni di casa., a segno con i due difensori centrali. Vince l’Atletico Madrid, vince Diego Simeone. L’allenatore argentino imbriglia Allegri nel suo piano tattico: partita nervosa fin dai primi minuti, quel che serve ai colchoneros per dare il massimo. Juve nervosa e imprecisa, sin dall’avvio di gara, Cristiano Ronaldo fischiatissimo: fa il gesto del cinque come le Champions vinte in carriera, ma crea zero pericoli o quasi alla porta di Oblak. L’Atletico, invece, decide la partita in cinque minuti. Dopo il gol annullato a Morata (decisione molto dubbia), ci pensa la premiata ditta Gimenez-Godin: entrambi sugli sviluppi di una palla inattiva, il primo corner, il secondo calcio di punizione dalla destra. Gimenez apre la partita, Godin la chiude. È la difesa dell’Atletico, in tutti i sensi, che affonda la Juve. Al ritorno, con Allegri privo di Alex Sandro e Simeone privo di Diego Costa e Thomas, servirà una nuova impresa.

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