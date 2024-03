Un misero punto per la Fiorentina che non riesce a dare continuità nonostante te la superiorità numerica 

Un misero punto. Ecco cosa si porta dietro la Fiorentina dalla trasferta di Torino. Nonostante la superiorità numerica, la squadra di Vincenzo Italiano non riesce a sfondare e dare continuità alla bella vittoria contro la Lazio di Sarri. Finisce 0-0 all’Olimpico Grande Torino, con una Fiorentina che per la prima volta dell’era Italiano è la stessa della partita prima. In campo però, qualcosa cambia. Analizza “La Nazione”, il Torino parte forte e a metà del primo tempo Zapata segna spingendo Milenkovic. Interviene il Var, gol annullato. Pochi minuti dopo, un nervoso Ricci viene espulso per proteste. Il Torino rimane in dieci. Nonostante ciò, la Fiorentina non riesce a sfondare nella ripresa, con la squadra di Juric che si difende con i denti senza dimenticarsi di attaccare. Milinkovic-Savic si supera su Bonaventura, ma per il resto zero da segnalare. 0-0 e tutti a casa, tra il nervosismo generale di Fiorentina e Torino. Lo scrive La Nazione.

