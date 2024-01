Un mese di gennaio da dimenticare per la Fiorentina: zero vittorie e tanta amarezza per i viola.

La Fiorentina ha ricominciato il nuovo anno con il freno a mano tirato, non riuscendo praticamente mai a smuovere la bella classifica che aveva costruito nella parte finale del 2023, lo riporta Sportmediaset. Solamente il passaggio del turno in Coppa Italia con il Bologna è la nota lieta del primo mese del 2024, seppur ai calci di rigore senza offrire una prestazione brillantissima, dopo si ricorda la sconfitta di Sassuolo, il pari casalingo con l’Udinese e la caduta in terra araba in Supercoppa, oltre alla sconfitta di ieri. una squadra totalmente involuta, anche a causa di un mercato di riparazione alquanto deludente in termini di entrate con il solo Faraoni. La Fiorentina solida di fine anno pare un ricordo ed anche Vincenzo Italiano è apparso indispettito al termine della gara di ieri come i suoi tifosi. Gli ultimi giorni di mercato saranno fondamentali per riportare il sereno dopo un gennaio nero.