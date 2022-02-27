Un lampo di Cabral, poi la beffa nel finale per la Fiorentina, Defrel trova il sorpasso

Partita ricca di emozioni al Mapei, al 94' la Fiorentina è stata beffata

Partita ricca di emozioni quella andata in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Alla fine è il Sassuolo a portare a casa l'intera posta in palio superando la Fiorentina per 2-1. I viola di Italiano, rimasti in dieci per il rosso a Bonaventura, avevano pareggiato i conti nel finale con Cabral ma nel recupero Defrel ha trovato il gol del definitivo sorpasso. Lo scrive La Nazione.

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