Labaro Viola

"Un grande talento del calcio russo è il portiere Safonov. Ha solo 20 anni e piace alla Fiorentina"

Il giornalista russo di Match Tv Nobel Arustamyan, intervistato in Brasile da TMW a margine della Copa América, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com:"Un grande talento del calcio russo è il portiere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 18:34
"Un grande talento del calcio russo è il portiere Safonov. Ha solo 20 anni e piace alla Fiorentina" - LEVERKUSEN, GERMANY - FEBRUARY 21: Torwart Matvey Safonov of FK Krasnodar looks on during the UEFA Europa League Round of 32 Second Leg match between Bayer 04 Leverkusen and FK Krasnodar at BayArena on February 21, 2019 in Leverkusen, Germany. (Photo
LEVERKUSEN, GERMANY - FEBRUARY 21: Torwart Matvey Safonov of FK Krasnodar looks on during the UEFA Europa League Round of 32 Second Leg match between Bayer 04 Leverkusen and FK Krasnodar at BayArena on February 21, 2019 in Leverkusen, Germany. (Photo
News
Fiorentina
Krasnodar
Safonov
Condividi

Il giornalista russo di Match Tv Nobel Arustamyan, intervistato in Brasile da TMW a margine della Copa América, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com:

"Un grande talento del calcio russo è il portiere del Krasnodar Matvey Safonov. Ha solo 20 anni e so che piace anche alla Fiorentina. Lo considero un calciatore di ottimo livello."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok