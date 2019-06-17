"Un grande talento del calcio russo è il portiere Safonov. Ha solo 20 anni e piace alla Fiorentina"

Il giornalista russo di Match Tv Nobel Arustamyan, intervistato in Brasile da TMW a margine della Copa América, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com:"Un grande talento del calcio russo è il portiere...

Il giornalista russo di Match Tv Nobel Arustamyan, intervistato in Brasile da TMW a margine della Copa América, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com:

"Un grande talento del calcio russo è il portiere del Krasnodar Matvey Safonov. Ha solo 20 anni e so che piace anche alla Fiorentina. Lo considero un calciatore di ottimo livello."