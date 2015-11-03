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Notizie Safonov Fiorentina
Safonov del Krasnodar: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per me ma io voglio restare qui"
29 ottobre 2019 12:30
"Un grande talento del calcio russo è il portiere Safonov. Ha solo 20 anni e piace alla Fiorentina"
17 giugno 2019 18:34
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2019
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