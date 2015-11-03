Notizie Safonov Fiorentina

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Safonov del Krasnodar: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per me ma io voglio restare qui"

29 ottobre 2019 12:30

"Un grande talento del calcio russo è il portiere Safonov. Ha solo 20 anni e piace alla Fiorentina"

17 giugno 2019 18:34

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