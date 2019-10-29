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Safonov del Krasnodar: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per me ma io voglio restare qui"

Queste le parole rilasciate da Matvey Safonov portiere del Krasnodar in un'intervista di Krasava: "La Fiorentina aveva presentato per me un'offerta di 1 milione ma io non voglio andarmene da qui, sare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 12:30
Safonov del Krasnodar: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per me ma io voglio restare qui" -
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Queste le parole rilasciate da Matvey Safonov portiere del Krasnodar in un'intervista di Krasava: "La Fiorentina aveva presentato per me un'offerta di 1 milione ma io non voglio andarmene da qui, sarei rimasto in ogni caso anche se il club avesse deciso di vendermi. Sono molto grato a questo club e ritengo giusto ripagarlo con le mie prestazioni".

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