Safonov del Krasnodar: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per me ma io voglio restare qui"
Queste le parole rilasciate da Matvey Safonov portiere del Krasnodar in un'intervista di Krasava: "La Fiorentina aveva presentato per me un'offerta di 1 milione ma io non voglio andarmene da qui, sare...
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 12:30
Queste le parole rilasciate da Matvey Safonov portiere del Krasnodar in un'intervista di Krasava: "La Fiorentina aveva presentato per me un'offerta di 1 milione ma io non voglio andarmene da qui, sarei rimasto in ogni caso anche se il club avesse deciso di vendermi. Sono molto grato a questo club e ritengo giusto ripagarlo con le mie prestazioni".