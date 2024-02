Un gallo per la Champions, Belotti a Firenze per tornare a cantare come a Torino

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il nuovo attaccante viola sarà cruciale per questa seconda parte di stagione e per ritrovare sé stesso, dopo una parentesi romana tutt’altro che esaltante. L’esterno tanto chiesto da Vincenzo Italiano non è arrivato, l’unico arrivo nel reparto avanzato è stato il suo, quello del Gallo che, a Torino, era arrivato a 100 milioni di valore di cartellino per poi perdersi e non segnare come prima. La sua speranza e quella dei fiorentini è che torni, anche se solo per 5 mesi, a mostrare la cresta magari sotto la Fiesole. Può essere lui a garantire i gol che Nzola non ha fatto, magari giocando con Beltran ma senza offuscare l’argentino. Italiano dovrà essere bravo a creare nuove formule di gioco per entrambi e in modo da garantire loro il giusto spazio per esprimersi. Quello che è certo è che il Gallo dovrà essere l’uomo dei 113 gol granata e non quello opaco e triste giallorosso.