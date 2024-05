Un altro strafalcione difensivo della Fiorentina contro il Verona. La testa è già a Bruges 

Europa attraverso il campionato? Difficile, molto difficile. La sconfitta di ieri complica e non poco i piani della squadra di Vincenzo Italiano. Tre punti importanti persi, evidenzia la Nazione, a causa dei soliti errori difensivi della Fiorentina. Ma andiamo per ordine. La formazione è rimaneggiata, con l’unico Ranieri a dare continuità con il passato e un Castrovilli esterno che si rivelerà la nota migliore del pomeriggio viola. La gara cambia, appunto, quando Ranieri e Christensen si impappinano, non comunicano e vanno a regalare il pallone a Noslin che viene atterrato dalla riserva di Terracciano. Calcio di rigore. La Fiorentina però reagisce sulle ali di Gaetano Castrovilli che prima colpisce un palo e poi di potenza spacca la porta. Pareggio e partita riaperta. Nella ripresa però, il Verona sembra cercare di più la vittoria e la trova con il gol di Noslin che beffa Christensen con un tiro centrale ma potente. Il tutto però viene viziato da un fallo di mano che Rapuano e Var non reputano “decisivo” a causa della mancanza delle immagini. Proteste viola, ma il Verona passa in vantaggio. Italiano quindi opta per i titolari, ma poco cambia. La partita si conclude così, con l’Europa via campionato che si complica. La Fiorentina ha la testa già a Brugge. Lo scrive La Nazione.

