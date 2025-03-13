Ultime dal Viola Park: "Ranieri e Beltran verso la panchina. In difesa Moreno. Modulo 3-5-2"

La Fiorentina si avvicina alla partita più importante della stagione fino a questo momento, perchè, in caso di clamorosa eliminazione, la stagione viola sarebbe un fallimento dopo il crollo in campion...

La Fiorentina si avvicina alla partita più importante della stagione fino a questo momento, perchè, in caso di clamorosa eliminazione, la stagione viola sarebbe un fallimento dopo il crollo in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Palladino continuerà a giocare con il 3-5-2 che ha utilizzato nelle ultime partite e che sta convincendo l'allenatore viola. Tra i pali previsto il ritorno di De Gea dopo che Terracciano era stato scelto per la gara di andata, in difesa possibile chance per Moreno con Ranieri che potrebbe accomodarsi in panchina. A centrocampo torna a disposizione Adli ma difficilmente dal primo minuto con Mandragora, favorito su Folorunsho, pronto ad approfittarne. Davanti dovrebbe essere confermato il tandem Gudmundsson-Kean.