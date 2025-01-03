Labaro Viola

Ultima chance per Pongracic? Palladino si aspetta una svolta. È costato 16 milioni alla Fiorentina

Le difficoltà potrebbero essere legate a problemi fisici, ma anche alla pressione di giocare in una piazza importante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2025 10:31
Ultima chance per Pongracic? Palladino si aspetta una svolta. È costato 16 milioni alla Fiorentina - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Palladino
Pongracic
Condividi

Marin Pongracic, arrivato dal Lecce come sostituto di Nikola Milenkovic, finora ha avuto un impatto minimo alla Fiorentina. Nonostante l'investimento di circa 16 milioni di euro, ha collezionato solo sei presenze tra campionato e coppa, con appena 334 minuti giocati

La sua stagione era iniziata con una buona partenza a Parma, ma da allora ha giocato pochissimo, soprattutto in Serie A. Le difficoltà potrebbero essere legate a problemi fisici, ma anche alla pressione di giocare in una piazza importante. Raffaele Palladino ora si aspetta risposte da Pongracic, che finora non ha mostrato il suo pieno potenziale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-parisi-e-kayode-verranno-ceduti-dalla-fiorentina-solo-su-loro-richiesta/283210/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok