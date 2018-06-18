Ufficiale: Walter Sabatini è il nuovo responsabile dell'area tecnica della Sampdoria

«Sono felice e orgoglioso di poter annunciare che Walter Sabatini entrerà a far parte della famiglia Sampdoria». È con queste parole che il presidente Massimo Ferrero comunica ufficialmente l’ingresso...

«Sono felice e orgoglioso di poter annunciare che Walter Sabatini entrerà a far parte della famiglia Sampdoria». È con queste parole che il presidente Massimo Ferrero comunica ufficialmente l’ingresso in società del dirigente umbro.

Sabatini, uno dei massimi conoscitori del calcio italiano e internazionale, con esperienze professionali di altissimo profilo, rivestirà dal 1° luglio 2018 il ruolo di responsabile di tutta l’Area Tecnica blucerchiata.

Insieme con il presidente Ferrero, l’avvocato Antonio Romei e il direttore sportivo Carlo Osti danno il benvenuto e il più sincero ‘buon lavoro’ a Sabatini, che avrà il piacere di incontrare i media e di dialogare con gli stessi solo in occasione della presentazione ufficiale alla stampa, data e luogo della quale saranno resi noti nei prossimi giorni.