UFFICIALE: Vorwerk Folletto sponsor. Cognigni: "Crescita internazionale"

Vorwerk Folletto, azienda del Gruppo Multinazionale Vorwerk che commercializza il famoso Sistema di pulizia per la casa, ha firmato un accordo di sponsorship con la Fiorentina in qualità di main spons...

Vorwerk Folletto, azienda del Gruppo Multinazionale Vorwerk che commercializza il famoso Sistema di pulizia per la casa, ha firmato un accordo di sponsorship con la Fiorentina in qualità di main sponsor.

Significativo per la finalizzazione dell’accordo è il comune impegno valoriale fra le due parti.

Vorwerk Folletto da alcuni anni si fa promotrice del progetto “Folletto. Pensa pulito”, dedicato a diffondere i valori di correttezza e lealtà in ogni ambito della vita, compreso il fair play nel calcio.

La sponsorizzazione della Fiorentina da parte di Vorwerk Folletto prevede un ricco programma di iniziative di entertainment nelle piazze e negli stadi rivolte a tifosi e praticanti di calcio, progetti educational per bambini nelle scuole, concorsi e attività digital, anche con la partecipazione attiva dei calciatori. Il tutto sotto il cappello del “fair play”.

Patrizio Barsotti, Presidente di Vorwerk Folletto, commenta così la nuova sponsorizzazione “Annunciamo con soddisfazione questo importante accordo che unisce il nostro brand ad una squadra prestigiosa e di grande spessore, che condivide il nostro modo di pensare il calcio. Confidiamo fortemente nel nuovo progetto e daremo tutto il nostro contributo per trasmettere l’entusiasmo, la tenacia e la passione per le sfide che contraddistinguono la nostra azienda”.

Mario Cognigni, Presidente Esecutivo di ACF Fiorentina ”l’accordo con la multinazionale Vorwerk Folletto rappresenta un riconoscimento del valore della Fiorentina e contribuisce alla sua crescita a livello internazionale. Con i vertici della Vorwerk condividiamo idee e pensieri relativamente al modo di intendere il calcio. Questa unità di intenti consentirà di realizzare iniziative e progetti che saranno coinvolgenti per i nostri tifosi”.

Le parole di Andrea Rogg, Direttore Generale ACF Fiorentina “siamo entusiasti di questo sodalizio che non si limiterà ad apporre un brand sulla nostra maglia.

L’accordo con la Vorwerk Folletto nasce dalla volontà di entrambe le società di condividere iniziative dal respiro internazionale che sono proprie di società multinazionali che hanno interessi e visioni che non si limitano al solo panorama italiano.

La Fiorentina è sinonimo di Firenze, città conosciuta in tutto il mondo così come la Vorwerk Folletto. Questo sarà un grande stimolo per affrontare insieme nuove sfide”

La Fiorentina scenderà in campo con la maglia del nuovo sponsor la 1^ giornata di Campionato a Torino, il prossimo 20 agosto in occasione dell’incontro Juventus – Fiorentina.