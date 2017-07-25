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Ufficiale: Veretout passa a titolo definitivo alla Fiorentina

Il centrocampista classe '93 ha vestito le maglie di Nantes, Aston Villa e Saint-Etienne oltre che delle varie nazionali giovanili

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 12:52
Ufficiale: Veretout passa a titolo definitivo alla Fiorentina - BIRMINGHAM, ENGLAND - JANUARY 12: Jordan Veretout of Aston Villa celebrates victory the Barclays Premier League match between Aston Villa and Crystal Palace at Villa Park on January 12, 2016 in Birmingham, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty I
BIRMINGHAM, ENGLAND - JANUARY 12: Jordan Veretout of Aston Villa celebrates victory the Barclays Premier League match between Aston Villa and Crystal Palace at Villa Park on January 12, 2016 in Birmingham, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty I
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ACF Fiorentina, con un comunicato comparso sul suo sito ufficiale, annuncia l'acquisto, a titolo definitivo, di Veretout.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Marcel Gilbert Veretout dall’Aston Villa Football Club. Veretout, nato ad Ancenis (Francia) il 1 marzo del 1993, nella sua carriera ha vestito le maglie del Nantes, dell’Aston Villa e del Saint-Etienne. Nella sua ultima stagione con la maglia del Saint-Etienne ha disputato 43 partite tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia segnando 4 gol e fornendo 5 assist. Il centrocampista francese ha, inoltre, vestito le casacche di tutte le Nazionali giovanili francesi laureandosi Campione del Mondo Under 20 nel 2013. Il nuovo calciatore viola firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto".

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