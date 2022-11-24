Ufficiale: Serie A, il campionato 2023/2024 inizierà il 20 agosto e finirà il 26 maggio

È arrivata in anticipo l'ufficialità delle date della prossima stagione di Serie A

La Lega Serie A ha comunicato, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione 2023/2024: il campionato 2023/24 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024, come deciso nel Consiglio di Lega svoltosi il 14 novembre 2022.

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