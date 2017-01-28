UFFICIALE, SAPONARA È VIOLA. PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO
Adesso è arrivata anche l'ufficialità, la Fiorentina ha preso Saponara, classe 91 dall'Empoli
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2017 19:30
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara dall’Empoli FC.
Saponara, nato a Forlì il 21 dicembre del 1991, nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia della squadra toscana in 70 occasioni, realizzando 14 reti.
Il calciatore vanta inoltre 22 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale Italiana under 21.