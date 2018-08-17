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Ufficiale: Saponara è un giocatore della Sampdoria. La formula...

Questo il comunicato della Sampdoria:Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle pres...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 19:28
Ufficiale: Saponara è un giocatore della Sampdoria. La formula... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
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Questo il comunicato della Sampdoria:

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara (nato a Forlì il 21 dicembre 1991).

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