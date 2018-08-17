Ufficiale: Saponara è un giocatore della Sampdoria. La formula...
Questo il comunicato della Sampdoria:Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle pres...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 19:28
Questo il comunicato della Sampdoria:
Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara (nato a Forlì il 21 dicembre 1991).