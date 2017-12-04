Ufficiale, Rossi è un nuovo giocatore del Genoa. Contratto di un anno con opzione per il secondo

Ufficiale: Pepito Rossi è un nuovo giocatore del Genoa. Comincia un nuovo capitolo della tribolata storia dell'attaccante, costellata da ripetuti infortuni alle ginocchia. Dopo aver superato le visite...

Ufficiale: Pepito Rossi è un nuovo giocatore del Genoa. Comincia un nuovo capitolo della tribolata storia dell'attaccante, costellata da ripetuti infortuni alle ginocchia. Dopo aver superato le visite mediche, oggi Rossi ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con opzione per il prossimo anno e sarà a disposizione di Ballardini già dalla sfida di lunedì 11 dicembre contro l'Atalanta.

L'ultima volta che ha calcato il campo è stato in primavera con la maglia del Celta Vigo (in prestito dalla Fiorentina). Nella sfida all'Eibar si rompe il legamento crociato anteriore e si ferma per l'ennesima volta. A giugno la scadenza del contratto con la Viola e il ritorno negli Stati Uniti per completare la riabilitazione post intervento e riprendere ad allenarsi.

Gazzetta.it