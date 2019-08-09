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Ufficiale: Pulgar è un nuovo giocatore della Fiorentina. Alle ore 13 la presentazione

La presentazione di Erick Pulgar, nuovo giocatore viola, ci sarà oggi, venerdì 9 agosto, alle ore 13 all'interno della Sala Stampa "Manuela Righini" dello Stadio Artemio Franchi di Firenze.Fonte: Viol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 12:12
Ufficiale: Pulgar è un nuovo giocatore della Fiorentina. Alle ore 13 la presentazione -
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La presentazione di Erick Pulgar, nuovo giocatore viola, ci sarà oggi, venerdì 9 agosto, alle ore 13 all'interno della Sala Stampa "Manuela Righini" dello Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fonte: Violachannel

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