Ufficiale: Pulgar è un nuovo giocatore della Fiorentina. Alle ore 13 la presentazione
La presentazione di Erick Pulgar, nuovo giocatore viola, ci sarà oggi, venerdì 9 agosto, alle ore 13 all'interno della Sala Stampa "Manuela Righini" dello Stadio Artemio Franchi di Firenze.Fonte: Viol...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 12:12
La presentazione di Erick Pulgar, nuovo giocatore viola, ci sarà oggi, venerdì 9 agosto, alle ore 13 all'interno della Sala Stampa "Manuela Righini" dello Stadio Artemio Franchi di Firenze.
Fonte: Violachannel